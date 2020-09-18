Devlet tarafından işletilen Vietnam'ın Sesi internet sitesinde yer alan habere göre, fırtına turist şehri Danang'ı vurdu ve kuzeydeki Thua Thien Hue eyaletine yöneldi.

Thua Thien Hue Eyaleti Akıllı Şehir İzleme ve İşletme Merkezi'nden (HueIOC) gelen gözetim görüntülerde, bir motosikletçinin üzerine elektrik direğinin düştüğü an görüldü.

Voice of Vietnam, fırtınada en az bir kişinin öldüğünü ve yüzlerce evin zarar gördüğünü açıkladı.