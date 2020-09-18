Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne'de düzenlediği basın toplantısında, virüs nedeniyle yaşanan can kayıpları, yeni vaka sayıları ve hafifletilen COVID-19 yasaklarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Avustralya'da COVID-19’un en fazla can kaybı ve vaka sayısına neden olduğu Victoria’da 45 kişiye daha virüs tanısı konduğunu açıklayan Başbakan, eyalette yaşları 50 ila 90 aralığında değişen 3'ü erkek toplam 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Eyaletteki test sayılarında düşüş görüldüğünü söyleyen ve ufak belirtilerde olsa vatandaşları test yaptırmaya davet eden Andrews, ''Bir gün, iki gün, pazartesine kadar beklemeyin, lütfen öne çıkın ve test yaptırın.'' ifadelerini kullandı.

Bugünkü can kayıplarıyla Victoria’da virüsten ölenlerin sayısı 750’ye, ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı da 837’ye çıktı.

Son haftalarda can kaybı yaşanmayan ülkenin diğer eyaletinden Yeni Güney Galler'de 52, Tazmanya'da 13, Batı Avustralya'da 9, Queensland'da 6, Güney Avustralya'da 4, Avustralya Başkent Bölgesi'nde 3 kişi yaşamını yitirmişti.

Öte yandan virüsün ilk görüldüğü günden bu yana COVID-19’a yakalanan 26 bin 864 Avustralyalıdan, 23 bin 787 kişi sağlığına kavuşurken, 1299 aktif vakadan 127 kişi çeşitli hastanelerde tedavi görüyor.