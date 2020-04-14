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Moskova'da sokağa çıkış belgelerine düzenleme
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya'da Moskova Belediyesi, 15 Nisan'dan itibaren kullanılacak "elektronik" sokağa çıkış belgelerine ilişkin açıklama yaptı.
Şu ana kadar 3,2 milyon elektronik izin belgesi başvurusu yapıldığını belirten yetkililer, bunlardan yaklaşık 1 milyonunun iptal edileceğini açıkladı.
Açıklamaya göre, bu başvurulardaki belgelerin çoğu gerçekle bağdaşmıyor.
Vatandaşlar durumdan şikayetçi
Vatandaşlar ise belediye portalının çalışmaması nedeniyle izin alınamadığından yakınıyor.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, sistemin etaplar halinde sertleştirileceğini ifade etmişti.
Etiketler: rusya koronavirüs coronavirüsSon Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 15:10
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