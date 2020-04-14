Şu ana kadar 3,2 milyon elektronik izin belgesi başvurusu yapıldığını belirten yetkililer, bunlardan yaklaşık 1 milyonunun iptal edileceğini açıkladı.

Açıklamaya göre, bu başvurulardaki belgelerin çoğu gerçekle bağdaşmıyor.

Vatandaşlar durumdan şikayetçi

Vatandaşlar ise belediye portalının çalışmaması nedeniyle izin alınamadığından yakınıyor.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, sistemin etaplar halinde sertleştirileceğini ifade etmişti.