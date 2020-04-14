İspanya Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin Hama kentinin kuzeyindeki Latamne beldesine Mart 2017'de düzenlenen kimyasal saldırının, Beşşar Esed rejimi güçlerince gerçekleştirildiğini ortaya koyan Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (KSYÖ) geçen haftaki raporuna atfen yazılı açıklama yaptı.

"Bu tip olaylar cezasız kalmamalı." ifadesi kullanılan açıklamada, Suriye'de hastaneler dahil sivil halkı hedef alan kimyasal saldırılarla ilgili KSYÖ'nün yayımladığı rapordaki sonuçlardan "büyük endişe duyulduğu" vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Raporun sonuçları, net ve bu saldırıların sorumlusu olarak Suriye Arap Hava Kuvvetlerini işaret ediyor. Kimyasal silah kullanımına yeri, sebebi ve koşulları ne olursa olsun hiçbir şekilde tolerans gösterilemez.

Bu yüzden İspanya hükümeti, kimyasal silah kullanılmasını kınayıp, bu saldırının mağdurlarıyla dayanışma içinde olduğunu ifade eder.

Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ni ihlal edenler bunun sonuçlarına katlanmalı ve sorumluları hesap vermelidir."

KSYÖ, 8 Nisan'da yayımladığı raporda, rejim güçlerinin, 24-27 Mart 2017'de Latamne'ye düzenlediği hava saldırısında sarin ve klor gazı kullandığını belirtmişti.