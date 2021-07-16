Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, şehirdeki koronavirüs durumuna dair açıklamalarda bulundu.

Kentteki salgın durumunun iyileştiğini ve COVID-19'a karşı aşılama sürecinin hız kazandığını belirten Sobyanin, Moskova'da 3 milyon 800 binden fazla kişinin, aşının ilk dozunu yaptırdığını söyledi.

Restoran ve kafelere barkod sistemi getirildi

Başkentlilerin virüse karşı alınan tedbirlere uyduğuna dikkati çeken Sobyanin, bu nedenle bazı önlemlerin kaldırılması yönünde karar aldıkları bilgisini paylaştı.

Buna göre, restoran ve kafelere yönelik getirilen barkod (QR kod) sistemiyle müşterilere hizmet verme zorunluluğu kaldırıldı. Başkentliler, 19 Temmuz'dan itibaren barkod almadan bu mekanları ziyaret edebilecek. Barkod sistemini henüz kullanmayan mekanlar da salgına karşı alınan önlemlere uyması şartıyla faaliyete geçecek.

Eğlence yerleri açıldı

Ayrıca, Moskova'da 23.00-06.00 saatlerinde faaliyetleri yasaklanan restoran, kafe, bar, gece kulüpleri ve diğer eğlence yerleri artık çalışabilecek.

Çocuk oyun mekanları da faaliyete geçerken eğlence ve spor etkinlikleri, 500 kişiyi geçmeme şartıyla düzenlenmeye devam edecek.

"Ülkedeki bazı bölgelerde COVID-19 vakalarında ciddi artış var"

Öte yandan Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkenin bazı bölgelerinde COVID-19 vakalarında "ciddi" artışların yaşandığını belirterek "Hastaneye kaldırılan COVID-19 hastalarının sayısı hafta içinde yüzde 9,5 arttı. Yaklaşık 191 bin kişi hastanelerde virüs tedavisi görüyor." diye konuştu.

Ülke genelinde COVID-19'a karşı aşılanma sürecinin de "stabil" devam ettiğine dikkati çeken Muraşko, "Her gün 500 binden fazla kişi aşılanıyor. Bazı günlerde ise bu rakam milyona kadar ulaşabiliyor." ifadelerini kullandı.

Muraşko, Rusya'da 13 bin 500'den fazla aşılama merkezinin bulunduğunu aktardı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi Başkanı Anna Popova ise ülkede ve dünyada COVID-19 durumunun "aşırı gergin" ve "öngörülemez" olduğunu söyledi.

Rusya'da son bir aydır ölümler artıyor

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte vaka sayısı 25 bin 704 artarak 5 milyon 907 bin 999’a, iyileşen sayısı 21 bin 932 artışla 5 milyon 300 bin 908'e yükseldi.

Son 24 saatte 799 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından beri en yüksek günlük can kaybına ulaşılan ülkede, toplam ölü sayısı 146 bin 868'e çıktı.