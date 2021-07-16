Haber Giriş: 16 Temmuz 2021 Cuma 19:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bodrum'da 63 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 63 göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı.
Muğla Sahil Güvenlik ekipleri, Bodrum açıklarında hareket halindeki bir yelkenli tekneyi durdurdu.
Yakalanan teknede gözetim altına alına 63 yabancı uyruklu, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Muğla
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