Moskova Belediyesinin geçen hafta aldığı karar gereği şehir sakinleri, bugünden itibaren 7 Kasım'a kadar tatilde olacak.

Bu süreçte, şehirdeki ilaç ve gıda alanında faaliyet gösteren firmalar hariç tüm şirketler kapanırken Moskova sakinleri internet üzerinden alışveriş yapabilecek.

Bununla birlikte söz konusu dönemde, restoran ve kafeler, sadece evlere servis yapabilecek, kamu hizmeti sağlayan devlet birimleri de kapalı olacak.

Çocuk bahçeleri ile okulların da tatilde olacağı Moskova'da, tiyatro ve müzeler, yüzde 50 doluluk oranını geçmemesi, barkod (QR kod) sisteminin kullanılması ve maske takılması şartıyla ziyaret edilebilecek.

Kültür, spor, eğlence ve diğer etkinliklerin düzenlenmesinin yasaklandığı kentte, sağlık alanında faaliyet gösteren firmalar çalışabilecek.

Sokağa çıkma yasağının getirilmediği Moskova'da, 2020'de getirilen maske takma zorunluluğu da devam edecek.

60 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan vatandaşlar izolasyonda

Kentteki 60 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan vatandaşların 25 Ekim itibarıyla izolasyonda bulunması yönünde karar alınmıştı. Altı ay içinde virüse yakalananlar için geçerli olmayan karar, 25 Şubat 2022'ye kadar yürürlükte olacak.

Aynı tarihlerde, şehirdeki firmalar da personelin en az yüzde 30'unu ve 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları olan vatandaşları uzaktan çalıştıracak. Bu, salgına daha önce yakalanan, aşı yaptıran ve sağlık ve savunma alanında çalışanlar için geçerli olmayacak.

Hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin personelinin yüzde 80'inini aşılaması gerekiyor.