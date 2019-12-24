Dünya
Moskova'da bazı okul, mahkeme ve tren istasyonlarına bomba ihbarı yapıldı24 Aralık 2019 Salı 16:35 - Son Güncelleme 24 Aralık 2019 Salı 16:37
Rusya'nın başkenti Moskova'da bazı okullar, tren istasyonları ve mahkemeler, bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.
Rus Ria haber ajansının emniyet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Rusya'nın başkenti Moskova'da 19 okul, 7 mahkeme ve 6 tren istasyonu için bomba ihbarı yapıldı.
İhbarların ardından binalardaki öğrenciler, çalışanlar ve ziyaretçiler tahliye edildi.
Polis, binalarda arama çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
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