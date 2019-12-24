BBC'nin haberine göre, Floyd Bölgesi Şerifi John Hunt, atları öldüren kişinin en iyi ihtimalle hayvanlara zulmetme suçlamasıyla karşı karşıya kalacağını belirterek olayın "son derece insanlık dışı ve acımasızca" olduğunu söyledi.

Atlardan birinin öldürüldüğü esnada ağzında hala ot olduğunu aktaran Hunt, bunun şimdiye kadar gördüğü en büyük hayvan zulmü vakalarından olduğunu ifade etti.

Dumas Rescue adlı hayvan kurtarma örgütünden yapılan açıklamada da atları öldüren kişiyi ihbar edene 20 bin dolar (yaklaşık 120 bin lira) ödül verileceği duyuruldu.

Dumas Rescue, hayatta kalan atları bölgeden çıkarmanın bir yolunu bulmaya çalışıyor.

Öldürülen ilk at 16 Aralık'ta, son 6 at ise pazar günü bulunmuştu.

Kaynak: AA