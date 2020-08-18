Morityus polisinden bugün yapılan açıklamada, kaptan ile mürettebattan bir kişinin "sızıntıya sebep oldukları" gerekçesiyle tutuklandığı kaydedildi.

Müfettiş Siva Coothen, mahkemenin söz konusu kişilerin kefalet taleplerini reddettiğini bildirdi.

Çin'den Brezilya'ya doğru giderken karaya oturduktan sonra petrol tankerinin çatlamasıyla okyanusa 1000 ton petrol sızdıran gemi, Morityus'ta ciddi ekolojik zarara yol açmıştı.

Japon "Nagashiki Shipping" şirketine ait gemi, 4 bin ton civarında akaryakıt taşıyordu.