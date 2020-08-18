Haber Giriş: Kaynak: Reuters, AA
Morityus'ta petrol sızdıran geminin kaptanı tutuklandı
[Fotoğraf: Reuters]
Hint Okyanusundaki ada ülkesi Morityus açıklarında 25 Temmuz’da resife çarparak karaya oturan ve yaklaşık 2 hafta sonra yakıt sızdırmaya başlayan Japonya'ya ait kargo gemisinin kaptanı tutuklandı.
Morityus polisinden bugün yapılan açıklamada, kaptan ile mürettebattan bir kişinin "sızıntıya sebep oldukları" gerekçesiyle tutuklandığı kaydedildi.
Müfettiş Siva Coothen, mahkemenin söz konusu kişilerin kefalet taleplerini reddettiğini bildirdi.
Çin'den Brezilya'ya doğru giderken karaya oturduktan sonra petrol tankerinin çatlamasıyla okyanusa 1000 ton petrol sızdıran gemi, Morityus'ta ciddi ekolojik zarara yol açmıştı.
Japon "Nagashiki Shipping" şirketine ait gemi, 4 bin ton civarında akaryakıt taşıyordu.
Etiketler: petrol sızıntısı morityus gemi japon gemisi hint okyanusuSon Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 17:26
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