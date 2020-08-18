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Suudi Arabistan'da 34 kişi daha koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: AFP]
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 34 artarak 3 bin 470'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte COVID-19'dan 34 kişi yaşamını yitirdi ve 1409 yeni vaka tespit edildi.
Böylece virüs kaynaklı can kaybı 3 bin 470'e, vaka sayısı da 301 bin 323'e çıktı.
Ülke genelinde sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 272 bin 911'e ulaştı.
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