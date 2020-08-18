Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte COVID-19'dan 34 kişi yaşamını yitirdi ve 1409 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 3 bin 470'e, vaka sayısı da 301 bin 323'e çıktı.

Ülke genelinde sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 272 bin 911'e ulaştı.