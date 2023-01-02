Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi 13:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Morityus ve İngiltere, Chagos Takımadaları görüşmelerini yeniden başlattı
[Fotograf: Reuters]
Morityus Başbakanı Pravind Jugnauth, 1960'larda İngiltere tarafından el konulan Chagos Takımadaları’nın geleceğine ilişkin iki ülke arasındaki müzakerelerin yeniden başladığını duyurdu.
Jugnauth, yeni yıl konuşmasında, Chagos Takımadaları’na ilişkin son gelişmelerin cesaret verici olduğunu belirterek, Morityus ile İngiltere arasındaki müzakerelerin yeniden başladığını söyledi.
Uluslararası Adalet Divanının tartışmalı adaların Morityus'a devredilmesi kararına uymayan İngiltere, Diego Garcia Adası'nda ABD ile birlikte kullandığı askeri üsten de çekilmek istemiyor.
Hint Okyanusu'ndaki ada ülkelerinden Morityus Cumhuriyeti, 1598'de Hollanda, 1715'te Fransa sömürgesi oldu. Morityus, 1814'teki Paris Anlaşması ile İngiltere hakimiyetine girdi.
Yaklaşık 150 yıl bu adaları sömüren İngiltere, BM baskısıyla 1968'de Morityus'a bağımsızlığını vermeden 3 yıl önce Chagos Takımadaları'nı ülkeden ayırarak elinde tuttu.
Etiketler: İngiltere
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