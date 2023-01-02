ABD basınındaki haberlere göre, Burkina Faso, hukukun üstünlüğü ve siyasi çoğulculuk konusunda ilerleme kaydetmediği için 1 Ocak itibarıyla Burkina Faso'yu Afrika Büyüme ve Fırsat Yasası (AGOA) ticaret programından çıkarıldı.

Burkina Faso'nun tekrar programa dahil edilebilmesi için AGOA programının şartlarını yerine getirme konusunda gelişme gösterip göstermediği takip edilecek.

ABD, 1 Ocak 2022'de insan hakları ihlalleri ve darbeleri gerekçe göstererek Etiyopya, Mali ve Gine'yi AGOA ticaret programından çıkarmıştı.

Söz konusu program, 38 Sahra Altı Afrika ülkesinin ABD ile gümrüksüz ticaret yapmasına olanak tanıyor.

AGOA'dan yararlanmak isteyen ülkelerin hukukun üstünlüğü, insan hakları ve çoğulcu demokrasi gibi konu başlıklarında bazı şartları yerine getirmesi isteniyor.