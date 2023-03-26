Moldova Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Maya Sandu, Gagauz Özerk Yeri'ndeki Avdarma köyünü ziyaret etti.

"Dünya Saati" etkinliği kapsamında Cumhurbaşkanlığı personeli, Komrat Devlet Üniversitesi öğrencileri ve köy sakinleriyle fidan diken Sandu, yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin küresel bir sorun olduğunu söyledi.

Sandu, "Önümüzdeki yıllarda ülkenin ağaçlandırılması bizim için önceliklidir. Her birimiz, basit ancak önemli eylemlerle doğal çevrenin iyileştirilmesine katkıda bulunabiliriz." dedi.

Etkinlik kapsamında 5 binden fazla fidanın dikildiği belirtildi.

Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah, Sandu'nun bölgeye ziyaret gerçekleştireceğine dair kendisine bilgi verilmediğini ve bunu haberlerden öğrendiğini açıklamıştı.