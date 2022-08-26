Moderna Baş Hukuk Danışmanı Shannon Thyme Klinger, yaptığı yazılı açıklamada, "Pfizer ve BioNTEch'in yasa dışı yollarla Moderna'nın icatlarını kopyaladığına ve şirketin izni olmadan bu icatları kullanmaya devam ettiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

COVID-19 aşılarının geliştirilmesinde kullanılan mRNA teknolojisinin öncüsünün Moderna olduğuna işaret edilen açıklamada, bu konuda Pfizer ve BioNTech'den tazminat talep edildi.

Açıklamada, Pfizer'ın Moderna'nın yürüttüğü mRNA aşı teknolojisine yönelik çalışmasına 2010'dan bu yana sızmaya çalıştığı da öne sürüldü.