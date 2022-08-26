Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma 16:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Terör örgütü PKK yandaşları Finlandiya sokaklarında
[Fotograf: AA]
Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de, terör örgütü PKK/YPG yandaşları, NATO üyeliği konusunda Finlandiya, İsveç ve Türkiye aleyhine gösteri yaptı.
Finlandiya Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan terör yandaşları, NATO üyeliği konusunda Finlandiya ve İsveç'in, Türkiye'nin taleplerini kabul etmemesini ve NATO'ya girmemesini istedi.
Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO Madrid Zirvesi'nde imzaladığı Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısının Finlandiya'da yapılmasına da karşı çıkan terör yandaşları, gösteride terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçaları taşırken terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açtı.
Finlandiya Başbakanlık Müşteşarı Jukka Salovaara, bugün yapılacak toplantı için Türk heyetinin Finlandiya’ya geldiğini ve toplantı yeri ile saati hakkında güvenlik nedeniyle bilgi verilmeyeceğini belirtmişti.
Etiketler: Finlandiya NATO PKK/YPG
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