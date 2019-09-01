Libya Havayollarından yapılan açıklamaya göre, Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu ve tüm uçuşlar Misrata'dan sürdürülecek.

Libya merkezli el-Burak Havayolları da Mitiga'dan tüm uçuşların Misrata 'ya alındığını açıkladı.

Libya Havayolları, dün akşam Hafter'e bağlı güçlerin Mitiga Havalimanı'na roket saldırısında bulunduğunu ve rokete ait farklı boyutlardaki şarapnel parçalarının yolcu uçağına isabet ettiği duyurmuştu.

Libya Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise olayda 3'ü hacı 4 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Kaynak: AA