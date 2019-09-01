Helikopterin, kaza nedeniyle yandığı ve ölenlerin kimliklerinin belirlenmesinin zaman alacağı vurgulanan açıklamada, 20'li yaşlarındaki 5 yolcu ile helikopterin pilotunun yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.

Helitrans şirketi uçuşlarını askıya aldı

Norveç medyasında, helikopterdeki yolcuların, "Höstsprell Müzik Festivali'nin yapıldığı bölgede, helikopter turuna katılan gençler olduğu" haberleri yer aldı.

Bu arada, düşen helikopterin sahibi olan Helitrans şirketinin, kazanın meydana geldiği Airbus "AS-350B" tipi dahil, tüm helikopterleriyle uçuşlarını askıya aldığı duyuruldu. Helitrans'ın toplamda 25 helikopterinin bulunduğu açıklandı.

Norveç polisi kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü, Airbus firmasından yetkililerin kaza alanında araştırma yapmak üzere geleceğini bildirdi.

Kaynak: AA