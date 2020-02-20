Mısır uyruklu Mahmud Muhammed'in yüzü, kolları ve vücudu, morluk, yara ve kesiklerle dolu 36 yaşındaki düzensiz göçmen, birçok kez olduğu gibi Yunan askerleri tarafından darbedildiğini söyledi.

"Meriç Nehri'nin ortasındaki adacıkta uyurken Yunan askerleri geldi. Beni demir çubuklarla dövdüler. Sanırım 4-5 kişiydiler."

Türkiye'de bir köye sığındı

Yunan askeri dayakla yetinmedi. Düzensiz göçmeni Türkiye tarafına yaralarına rağmen kaderiyle baş başa bıraktı.

Mısırlı Muhammed bu durumda Meriç'i geçmeyi göze alamadı, Türkiye'ye geri döndü. Bir köye sığındı, köylüler de durumu jandarmaya bildirdi.

Düzensiz göçmen, Edirne'de tedavi edildi. Geri gönderme merkezine teslim edildi.