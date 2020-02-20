Geçtiğimiz yıl ekim ayında Gürcistan Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesi ile ülkedeki çeşitli televizyon ve radyo kanallarına siber saldırı düzenlenmişti.

Gürcistan'ın "saldırıyı Ruslar planladı" açıklamasıyla birlikte ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo konuya dair değerlendirmesini sundu.

Pompeo, "ABD, Rusya'ya, Gürcistan ve diğer yerlerde böyle girişimleri sonlandırması çağrısında bulunuyor" diye konuştu.

ABD'li Bakan ayrıca, Gürcistan'a, bu tür saldırılara karşı koyabilmesi için teknik destek verebileceklerini ifade etti.

İngiltere'den tepki

İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi, söz konusu saldırıyı "yüksek ihtimalle" Rusların yaptığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Rus askeri istihbarat servisinin egemen ve bağımsız Gürcistan'a yönelik siber saldırısı kabul edilemez" ifadesine yer verildi.