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Dünya
AA 31.10.2023 14:56

Mısır'ın Gazze sınırında kurduğu sahra hastanesi tamamlanmak üzere

Mısır, İsrail saldırısı altındaki Gazze Şeridi'ndeki yaralılar için sınırda sahra hastanesi kuruyor.

Mısır'ın Gazze sınırında kurduğu sahra hastanesi tamamlanmak üzere
[Fotograf: AA]

El-Ahram gazetesinin haberinde, Kuzey Sina İl Sağlık Müdürlüğünün, 25 gündür devam eden İsrail saldırıları sonucu yaralanan Filistinlilerin tedavi edilmesi için sınırda kurduğu sahra hastanesinin tamamlanmak üzere olduğu belirtildi.

Kuzey Sina Valiliği Genel Sekreteri Usame el-Gandur da Filistinli yaralılara izin verilmesi durumunda, Mısır'daki hastanelerin onları karşılamaya ve tedavi etmeye hazır olduğunu kaydetti.

Şeyh Züveyd ve El-Ariş kentlerinde yaralıların refakatçilerinin konaklaması için 3 yer tahsis edildiğini ifade eden Gandur, gerekli hizmetlerin kendilerine sağlanacağını belirtti.

Kuzey Sina Valisi Abdulfadıl Şuşa, perşembe günü yayımladığı açıklamada, Şeyh Zuveyd kentinde bir sahra hastanesi kurulmaya başlandığını, Bi'r el-Abd kentinde de bir sahra hastanesi daha kurulmasının planlandığını kaydetmişti.

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