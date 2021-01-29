Mısır merkezli "Sada el- Beled" kanalına bağlanarak açıklamalarda bulunan Hatim, birçok ülkenin nüfusunun sadece yüzde 50 ila 60’ına aşı temin edebileceğini iddia etti.

Hatim, “Hükümet, tüm vatandaşlara COVID-19 aşısı yapamaz” dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail gibi ülkelerin de tüm vatandaşlarına aşı temin edemeyeceğini söyleyen Hatim, şu ana kadar İngiltere veya Brezilya’da ortaya çıkan COVID-19'un mutasyona uğrayan bir türünün Mısır’da tespit edilmediğini söyledi.

Sağlık personeline yönelik aşılama sürecinin 21 Ocak'ta başladığı Mısır'da, önümüzdeki haftalarda da 65 yaş üstü kişilerin aşılanacağı açıklanmıştı.