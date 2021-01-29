Haber Giriş: 29 Ocak 2021 Cuma 10:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mısır'dan "Tüm vatandaşlara COVID-19 aşısı yapamayız" açıklaması
[Fotoğraf: AA]
Mısır Parlamentosu Sağlık Komitesi Başkanı Eşref Hatim, hükümetin tüm vatandaşlara koronavirüs aşısı yapamayacağını söyledi.
Mısır merkezli "Sada el- Beled" kanalına bağlanarak açıklamalarda bulunan Hatim, birçok ülkenin nüfusunun sadece yüzde 50 ila 60’ına aşı temin edebileceğini iddia etti.
Hatim, “Hükümet, tüm vatandaşlara COVID-19 aşısı yapamaz” dedi.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail gibi ülkelerin de tüm vatandaşlarına aşı temin edemeyeceğini söyleyen Hatim, şu ana kadar İngiltere veya Brezilya’da ortaya çıkan COVID-19'un mutasyona uğrayan bir türünün Mısır’da tespit edilmediğini söyledi.
Sağlık personeline yönelik aşılama sürecinin 21 Ocak'ta başladığı Mısır'da, önümüzdeki haftalarda da 65 yaş üstü kişilerin aşılanacağı açıklanmıştı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı Mısır
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