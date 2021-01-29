Deniz Haydutları 23 Ocak'ta Nijerya'nın 180 mil açıklarında Mozart Gemisine saldırdı.

Saldırıda 1 denizci hayatını kaybederken 15 denizci de hala korsanların elinde. Sadece Türk denizciler değil, Rus ve Ukraynalı denizciler de kurtarılmayı bekliyor.

2020 yılında 135 gemi personeli kaçırma olayı yaşandı. Olayların yüzde 95'i "Mozart" gemisinin saldırıya uğradığı Gine Körfezi'nde gerçekleşti.

O bölge, korsanların 'en çok gemi mürettebatı kaçırdığı alan' oldu.

Bu bölgede olayların yaşanmasının başlıca sebebinin, ekonomik şartlar, suç oranının yüksek olması ve coğrafi koşullar olduğunu anlatan Avukat Sencer Esenyel, "Deniz haydutlarının Nijerya'daki ormanlık alanı çok iyi kullanıyor olması ve o alanın devlet tarafından değil kabileler tarafından kontrol altında olması karşımıza çıkıyor." dedi.

Bir önceki yıla göre yüzde 24 artış yaşandı

Gemi korsanlarının saldırıları 2010'da zirvedeydi. Yıllar geçtikçe düşük seviyelere geriledi ve nihayet 2019'da son 10 yılın en düşük seviyesini gördü.

Salgınla beraber ağırlaşan ekonomik koşullar bu dengeyi bozdu. Ticari gemilerde güvenlik için ayrılan paradan kısıtlama olunca, korsanlar gemileri yeniden hedef aldı.

Küresel korsan saldırıları ve saldırı girişimlerinin sayısında bir önceki yıla göre yüzde 24 artış yaşandı. Saldırıların yarısına yakını Nijerya, Endonezya, Singapur ve Benin'de gerçekleşti. Saldırıya maruz kalan Türk gemilerinin sayısı ise 5 oldu.

Ekonomiye etkisi 818 milyon doları buldu

Saldırıların dünya ekonomisine etkisi 818 milyon doları buldu. 2020 yılında, 45 gemiyle en fazla korsan saldırılarına maruz kalan ülke Yunanistan oldu.

Yunanistan'ı Singapur, Almanya, Hong Kong, Danimarka ve Birleşik Arap Emirlikleri takip etti.