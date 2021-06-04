Mısır, İsrail saldırılarında hasar gören Gazze Şeridi'nde imar çalışmalarına destek amacıyla ekip ve ekipman yardımında bulundu.

Mısır basınında yer alan haberlere göre enkaz kaldırma ve yeniden imar çalışmalarında görev yapacak teknik ekipler, beraberlerinde gerekli teçhizatla Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye geçti.

Söz konusu yardımın Gazze'deki Filistinlilerin sıkıntılarını hafifletmek ve hayatın normale dönmesini hızlandırmak için Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin talimatı ile gerçekleştirildiği bilgisi verildi.

21 Mayıs’ta ateşkese varılmıştı

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmış, binlerce bina tamamen yıkılmış ya da kullanılamaz hale gelmişti.