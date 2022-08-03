Mısır resmi ajansı MENA'da yer alan habere göre, Suhac vilayetinin kuzeyindeki batı sahra yolunda dün gece bir minibüs ile karşı şeritten gelen kamyon çarpıştı.

Kaza sonucu, 17 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Mısır medyasında yayımlanan haberlerde, yapılan ilk incelemelere göre kazanın "aşırı hızdan" kaynaklandığı kaydedildi.

19 Temmuz'da da bir kaza meydana gelmişti

Ülkenin güneyindeki El-Minye kentinde 19 Temmuz'da bir yolcu otobüsünün park halindeki bir kamyona arkadan çarptığı kazada 22 kişi hayatını kaybetmiş, 33 kişi yaralanmıştı.

Mısır, Orta Doğu'da trafik kazalarının en çok yaşandığı ülkelerden biri olarak biliniyor. Dünya Sağlık Örgütünün 2015'te hazırladığı rapora göre Mısır, yol güvenliği bakımından Arap ülkeleri arasında 16'ncı, dünyada 109'uncu sırada yer alıyor.