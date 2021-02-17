Mısır resmi ajansı MENA'nın haberine göre, Port Said kenti açıklarında Akdeniz'de demirli bulunan bir gemiye koli nakliyatı yapan tekne, olumsuz hava şartları nedeniyle oluşan dev dalgaların altında kalarak devrildi.

Olayda 5 kişi hayatını kaybetti.

Olumsuz hava şartları nedeniyle bazı limanlar kapatıldı

Öte yandan ülke genelinde etkili olan şiddetli rüzgar ve yağış, bazı limanların kapatılmasına neden oldu. İskenderiye, Ed-Dehile, Şarm eş-Şeyh, Burullus ve Nuveyba limanlarının kapatıldı.

Mısır meteoroloji birimleri, hafta boyunca ülkenin yoğun yağış ve şiddetli rüzgarın etkisinde olacağı uyarısında bulunmuştu.