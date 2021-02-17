Necef Valiliğinin açıklamasına göre, karar, kentteki dini merkez ve yatırlara yapılan ziyaretlerden dolayı salgının artabileceği endişesiyle alındı.

Açıklamada, kentte sokağa çıkma yasağının da uygulanacağı belirtildi.

Irak hükümeti, vakaların artması üzerine 13 Şubat'ta ülke genelinde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar vermişti. ​​​​​​​Bu karar kapsamında, 2 hafta sürecek olan ve 18 Şubat'tan itibaren 20.00- 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı getirildi.