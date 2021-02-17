Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 15:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Necef'te salgın endişesi: Giriş çıkışlar yasaklandı
[Fotoğraf: Reuters]
Irak'ın güneyindeki Necef kentinde, koronavirüs salgını nedeniyle kent sınırlarının 18-22 Şubat arası tüm giriş çıkışlara kapatılması kararlaştırıldı.
Necef Valiliğinin açıklamasına göre, karar, kentteki dini merkez ve yatırlara yapılan ziyaretlerden dolayı salgının artabileceği endişesiyle alındı.
Açıklamada, kentte sokağa çıkma yasağının da uygulanacağı belirtildi.
Irak hükümeti, vakaların artması üzerine 13 Şubat'ta ülke genelinde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar vermişti. Bu karar kapsamında, 2 hafta sürecek olan ve 18 Şubat'tan itibaren 20.00- 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı getirildi.
Etiketler: Irak
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