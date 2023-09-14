Mısır'da Sina Yarımadası'nın güneyinde bir kadın köpekbalığı saldırısına uğradı

Mısır Çevre Bakanı Yasemin Fuad, yaptığı yazılı açıklamada, Mısırlı bir kadının köpekbalığı saldırısına uğradığını ve olayın ardından plajın kapatıldığını belirtti.

Fuad, "durumun değerlendirilmesi, köpekbalığı saldırısının nedenlerinin belirlenmesi ve sahilde köpekbalığının aranması için acil bir komite kurulduğunu" kaydetti.

Açıklamada, saldırıya uğrayan kadının durumunun "stabil" olduğu belirtilirken, Mısır basını kazazedenin "kolunu kaybettiğini" aktardı.

Mısır'ın Kızıldeniz sahilindeki Hurgada kenti açıklarında, 8 Haziran'da bir Rus turist, köpekbalığının saldırısına uğradıktan sonra hayatını kaybetmişti.