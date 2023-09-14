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Dünya
AA 14.09.2023 15:05

İran Avustralya'nın maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı

İran, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong'un İran'a yönelik açıklamalarına tepki olarak ülkenin Tahran Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İran Avustralya'nın maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Mehr Haber Ajansı, İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "Avustralya Dışişleri Bakanı'nın İran halkını destekleme ve insan hakları bahanesiyle bazı İranlı yetkili ve vatandaşlara yaptırım uygulamaya yönelik ifadeleri üzerine bu ülkenin Tahran Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağırılmış ve Avustralya Dışişleri Bakanı'nın müdahaleci açıklamaları ve söz konusu yaptırımlara tepki gösterilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Avustralya'dan bazı İranlı kişi ve kuruluşlara yaptırım

Avustralya hükümeti, dün, "insan haklarının ihlal edilmesi" ve "baskı uygulanması" gerekçeleriyle bazı İranlı kişi ve kuruluşlara yaptırım uyguladığını açıklamıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Avustralya Dışişleri Bakanı Wong, "Avustralya hükümeti, insan hakları ihlallerinden ötürü İran'dan hesap sormak için kararlı ve hedefe yönelik adımlar atmaya devam edecektir. İran rejimini, Mahsa Emini'nin ölümünden sorumlu olanlardan hesap sormaya çağırıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Mahsa Emini protestoları

Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Gösteriler sırasında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

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