Kalyubiye Valiliği, Kalyubiye kentinin El-Ubur ilçesinde 4 katlı bir giyim fabrikasında yangın çıktığını, olay yerine 10 ambulans ile 15 itfaiye aracı yönlendirildiğini açıkladı.

20 kişi öldü

Çıkan yangında ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi de yaralandı.

[Fotoğraf: Reuters]

Kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

Fabrikaya yakın binaların güvenliğini sağlamak için gerekli incelemeleri yapmak üzere teknik komite oluşturuldu.