Haber Giriş: 11 Mart 2021 Perşembe 16:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mısır'da fabrikada yangın: 20 ölü
[Fotoğraf: Reuters]
Mısır'ın kuzeyindeki Kalyubiye kentinde henüz belirlenemeyen nedenle bir fabrikada yangın çıktı. İlk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.
Kalyubiye Valiliği, Kalyubiye kentinin El-Ubur ilçesinde 4 katlı bir giyim fabrikasında yangın çıktığını, olay yerine 10 ambulans ile 15 itfaiye aracı yönlendirildiğini açıkladı.
20 kişi öldü
Çıkan yangında ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi de yaralandı.
[Fotoğraf: Reuters]
Kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.
Fabrikaya yakın binaların güvenliğini sağlamak için gerekli incelemeleri yapmak üzere teknik komite oluşturuldu.
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