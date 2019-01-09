Mısırlı aktivistler, "Ebu Terike'ye af" etiketiyle sosyal medya hesaplarından ortak ve Twitter'da ilk sırada yer alan paylaşımlar yaptı.

Aktivistler, Ebu Terike'ye Cumhurbaşkanlığı tarafından af çıkarılması ve eski futbolcunun ülkesine dönmesi çağrısında bulundu.

2 yıldır yurt dışında yaşıyor

Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) üye olmakla suçlanan ve terör listesine alınan Ebu Terike, yaklaşık iki yıldır yurt dışında yaşıyor.

Mısır kanunlarına göre, adı terör listesine eklenenlerin ülkeden çıkışı veya yurt dışında ise ülkeye girişi yasaklanıyor. Arap dünyasının son dönemdeki en popüler futbolcuları arasında yer alan Ebu Terike'nin mal varlığına da üç yıl önce "bazı terör eylemlerini finanse ettiği" iddiasıyla el konulmuştu.

Mısır'da terör örgütleri ve teröristlere ait mallara el konulmasına ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak 22 Nisan'da yürürlüğe girmişti.

Kaynak: AA