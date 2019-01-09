İngiltere'nin Suriye Özel Temsilcisi Martin Longden, sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

Longden, İngiltere'nin büyükelçiliği yeniden açacağı iddialarına şu ifadelerle yanıt verdi:

"Esed rejimi Suriye halkına karşı katliamları nedeniyle meşruiyetini kaybetti. Şam'daki İngiliz büyükelçiliğini bu nedenle 2012'de kapattık, açmayı da planlamıyoruz. Bu kadar."

Bazı basın organlarında çıkan haberlerde İngiliz diplomatların Şam'daki büyükelçilik binasını ziyaret ettiği ve İngiltere'nin, Suriye'deki büyükelçiliğini yeniden açmaya hazırlandığı iddiaları yer almıştı.

Kaynak: AA