Başsavcı Hişam Berekat'a düzenlenen bombalı saldırıdan sorumlu tutulup idama mahkum edildiler. İnsan hakları örgütlerinin çağrıları da sonuçsuz kaldı.

Mısır'da 9 kişi idam edildi.

Yargılamanın yapıldığı 2016 yılında sanıklar suçlamaları reddetti, ifadelerinin işkence ile alındığını kan donduran sözlerle ifade etti.

"Mısır'a 20 yıl yetecek kadar elektriğe maruz kaldık. Bana da bir elektroşok tabancası verseniz, herhangi birinin öldürdüğünü söylemesini sağlayabilirim. "

Uluslararası Af Örgütü de sanıkların işkenceye maruz bırakıldıklarına ilişkin ifadelerini hatırlattı, yargılamanın adil yürütülmediğini vurguladı.

"Bin 320 kişi hakkında idam kararı"

Mısır makamları 2013 yılından bu yana bin 320 kişi hakkında idam kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, insan hakları ihlalleriyle ilgili iddiaları "Mısır'da siyasi tutuklu bulunmadığı" gerekçesi ile reddediyor.

Kaynak: TRT World