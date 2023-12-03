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Dünya
AA 03.12.2023 00:20

Mısır ve ABD'den Filistinlilerin tehcir edilmesine karşı ortak tutum

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ülkelerinin Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine karşı olduğunu belirtti.

Mısır ve ABD'den Filistinlilerin tehcir edilmesine karşı ortak tutum
[Fotograf: Reuters]

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı'na (COP28) katılmak üzere Dubai'de bulunan Sisi'nin, ABD Başkan Yardımcısı Harris ile bir araya geldiği bildirildi.

İki ülke ilişkilerinin yanı sıra İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ele alındığı görüşmede, Mısır ve ABD'nin, Gazze'deki mevcut durumun ciddiyeti, çatışmaların yayılmasının önlenmesi, sivillerin hedef alınmalarının engellenmesi ve can güvenliklerinin sağlanması için çalışılması gerektiği konusunda uzlaşı içinde olduğu belirtildi.

Görüşmede, Mısır ve ABD'nin, Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine karşı oldukları vurgulandı.

Sisi'nin, Gazze Şeridi'nde gün geçtikçe kötüye giden insani durumdan duyduğu kaygıyı dile getirdiği ve Gazze halkının acil insani ihtiyaçlarının karşılanması için uluslararası toplumun hemen harekete geçmesi çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Gazze'de ateşkes ilan edilmesinin zaruretine vurguda bulanan Sisi'nin, ülkesinin uluslararası insancıl hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerin ihlal edilerek sivillerin toplu cezalandırma politikasına maruz bırakılmalarına karşı olduğu açıklamasına yer verildi.

Harris de Hamas ile İsrail arasında "insani ara"nın sağlanması ve esir takası mutabakatına katkılarından ötürü Mısır Cumhurbaşkanı'na takdir ve teşekkürlerini ilettiği belirtildi.

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