Mısır Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki Sina'nın kuzey kesiminde yürütülen operasyonların devam ettiği belirtildi.

Operasyon kapsamında 89 silahlı unsurun da etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, "Terörist unsurlar tarafından Kuzey Sina'ya sızmak için kullanılan 13 tünel keşfedildi ve imha edildi." ifadelerine yer verildi.

Operasyonda 8 askerin de öldüğü ya da yaralandığı belirtilen açıklamada, net rakama ilişkin bilgi verilmedi.

Mısır ordusu, Sina Yarımadası’ndaki "terörist ve tekfirci" olarak nitelediği unsurlara yönelik kara, hava ve deniz birliklerinin katılımıyla 9 Şubat'ta, "2018 Sina Operasyonu"nu başlatmıştı.