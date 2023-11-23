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Dünya
AA 23.11.2023 15:28

Mısır: (Gazze’de) İnsani aranın yarın yürürlüğe girmesi bekleniyor

Mısır, Gazze Şeridi’nde çatışmalara ara verecek insani aranın, taraflar arasındaki görüşmelerin gidişatına göre, cuma günü yürürlüğe girmesinin beklendiğini duyurdu.

Mısır: (Gazze’de) İnsani aranın yarın yürürlüğe girmesi bekleniyor

Mısır Basın Enformasyon Kurumunun internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan, Gazze’de başlaması beklenen insani araya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Raşvan, ülkesinin Gazze’de Şeridi’nde yürürlüğe girmesi konusunda mutabakata varılan insani araya ilişkin taraflarla iletişim ve istişareleri sürdürdüğünü belirtti.

“Gazze’de insani aranın taraflar arasındaki görüşmelerin gidişatına göre yarın (cuma günü) yürürlüğe girmesinin beklendiğini” ifade eden Raşvan, tarafların uygulaması ve uyması gereken detayların görüşüldüğünü kaydetti.

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