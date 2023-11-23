Çok Bulutlu 13.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.11.2023 13:39

Ermenistan ve Azerbaycan sınır belirleme komisyonları 30 Kasım'da bir araya gelecek

Ermenistan ve Azerbaycan sınır belirleme komisyonları, 30 Kasım'da iki ülke arasındaki sınır bölgesinde bir araya gelecek.

Ermenistan ve Azerbaycan sınır belirleme komisyonları 30 Kasım'da bir araya gelecek
[Fotoğraf: Getty]

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ani Badalyan, Ermenistan ile Azerbaycan arasında, sınır belirleme komisyonunun sınır bölgesinde toplanması konusunda ön anlaşmaya varıldığını belirtti.

Badalyan, "Ön anlaşma uyarınca, 30 Kasım'da, Azerbaycan ile Ermenistan Arasındaki Devlet Sınırlarının Belirlenmesi ve Sınır Güvenliği Komisyonu müteakip görüşmesi yapılacak." ifadesini kullandı.

Azerbaycan'dan Ermenistan'a "doğruda ikili müzakerelere başlama" çağrısı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, 21 Kasım'da barış anlaşması müzakereleri için Ermenistan'a doğrudan ikili müzakerelere başlama çağrısında bulunmuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın barış anlaşması taslağına ilişkin önerilerine Ermenistan'ın yanıt vermesinin yaklaşık 2,5 ay sürmesinin, süreci ciddi anlamda geciktirdiği belirtilmişti.

Açıklamada, iki ülkenin karşılıklı olarak kabul edilebilir bir yerin seçilmesi veya sınırda bir toplantı yapılmasına karar verilmesi de dahil olmak üzere barış sürecini sürdürmekten sorumlu olduğu vurgulanarak "Ermenistan tarafına yeni gereksiz gecikmelerden kaçınma çağrısında bulunuyoruz ve müzakerelerin bir an önce başlaması için bu çağrıya olumlu yanıt vermelerini umuyoruz." ifadeleri yer almıştı.

ETİKETLER
Azerbaycan Ermenistan
Sıradaki Haber
Batı Avustralya'da süren orman yangınları nedeniyle çok sayıda kişi tahliye edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:15
TCMB'den kredi kartı azami faiz oranına ilişkin karar
14:10
Denizli'de turistleri taşıyan otobüs otomobille çarpıştı: 30 yaralı
14:10
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
13:54
X'te başlıklara yeniden yer verilecek
13:51
Özel eğitim öğretmeni depremde kaybettiği 92 öğrencisinin acısını yaşıyor
13:45
Sinemalarda bu hafta
Hamsi bolluğu tezgahları hareketlendirdi
Hamsi bolluğu tezgahları hareketlendirdi
FOTO FOKUS
Gazzeli babanın çocuğuna vedası
Gazzeli babanın çocuğuna vedası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ