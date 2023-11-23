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Dünya
AA 23.11.2023 13:08

Hizbullah İsrail'e ait 7 askeri noktaya saldırı düzenledi

Lübnan'daki Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyinde yer alan Safed kenti yakınlarındaki askeri noktaya yönelik 48 katyuşa füzesi fırlattığı, ayrıca sınır üzerindeki 6 askeri noktaya da saldırı düzenlediği belirtildi.

Hizbullah İsrail'e ait 7 askeri noktaya saldırı düzenledi
[Fotograf: AA]

Hizbullah, İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği saldırılar hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Safed kenti yakınlarında, sınırdan en az 10 kilometre mesafe yer alan Ayn Zeytim askeri noktasına 48 katyuşa füzesi fırlatıldığı ifade edildi.

Ayrıca, İsrail'in sınır üzerinde yer alan Harba Maar, Marabda, Birka Rişe, Cel el Alem, Ed-Duhayra askeri noktaları ile Sasa yerleşim biriminde toplanan askerlerin "güdümlü füze ve uygun silahlarla" hedef alındığı kaydedildi.

Hizbullah'ın 1 mensubu daha öldü

Hizbullah bir başka açıklamasında da İsrail ile Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda 1 mensubunun daha öldüğünü duyurdu.

İsrail ordusu ile 8 Ekim'den bu yana süren çatışmalarda hayatını kaybeden Hizbullah mensubu sayısı 85'e yükseldi.

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