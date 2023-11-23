Filistin'e destek verdi, Hollywood filminden kovuldu: Savunmaya devam edeceğim

Barrera, Instagram hesabında "Çığlık 7" filminin kadrosundan çıkarılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Paylaşımında, antisemitizm ve Müslüman karşıtlığını (İslamofobi) kınadığını vurgulayan Barrera, "Bu dünyadaki her insan, din, ırk, etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim veya sosyo-ekonomik statüsü ne olursa olsun, eşit insan haklarını, saygınlığı ve elbette özgürlüğü hak ediyor." dedi.

Barrera, "hiçbir yönetim organının eleştirinin üzerinde olmaması gerektiğine" inandığını bildirerek, "Sesimi duyurma ayrıcalığı sağlayan bir platforma sahip olmanın sorumluluğunu hissediyorum ve bu nedenle bunu, önemsediğim konular hakkında farkındalık yaratmak ve ihtiyacı olanlara sesimi duyurmak için kullanmaya çalıştım. En çok ihtiyacı olanlar için konuşmaya, barış ve güvenliği, insan hakları ve özgürlüğü savunmaya devam edeceğim. Sessizlik benim için bir seçenek değil." ifadelerini kullandı.

Prodüksiyon şirketi Spyglass'ın sözcüsü, konuya ilişkin Variety dergisine yaptığı açıklamada, Barrera'nın Filistin davasına verdiği destek nedeniyle değil, sosyal medya paylaşımlarının antisemitik değerlendirilmesi nedeniyle kadrodan çıkarıldığını savundu.

Sözcü, "Spyglass'ın duruşu son derece nettir: Soykırım, etnik temizlik, Holokost çarpıtması ya da nefret söylemi sınırlarını alenen aşan her türlü yanlış atıf da dahil olmak üzere antisemitizme ya da herhangi bir şekilde nefretin kışkırtılmasına karşı sıfır toleransımız var." ifadelerini kullandı.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda Barrera, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermiş ve Batı medyasını "tek taraflı" olmakla suçlamıştı.

Oyuncu Ortega da "Çığlık 7"den ayrıldı

Diğer yandan, Barrera'nın kadrodan çıkarılmasının ardından ABD'li oyuncu Jenna Ortega da "Çığlık 7" filminin kadrosundan ayrıldı.

Ortega'nın, başrolünde olduğu "Wednesday" isimli dizinin 2'nci sezon çekimleri nedeniyle filmden ayrıldığı doğrulandı.

Ancak yerel basında, geçmişte Filistin'e destek veren paylaşımları yapan Ortega'nın, Barrera'nın kovulmasına tepki olarak filmden ayrıldığı iddia edildi.