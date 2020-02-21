Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Mısır, Gazze sınırına duvar örüyor
Mısır, İsrail'in ablukası altındaki Gazze sınırına duvar inşa ediyor. Duvarın yüksekliği 3 metre, uzunluğu 13,5 kilometre olacak.
İsrail, abluka altındaki Gazze'nin hayat damarları teker teker kesiyor. Darbeci Sisi yönetimindeki Mısır da Gazze sınırına yeni bir duvar örüyor. Duvarın yapımına başlandı.
Duvar, İsrail kontrolündeki Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan başlayarak denize kadar uzanacak. Yüksekliği 3 metre, uzunluğu 13,5 kilometre olacak.
Yeni duvarın, 2008 yılında Filistinliler tarafından yıkılan duvarın birkaç metre yakınında olduğu, yapımına birkaç hafta önce başlandığı öğrenildi. Duvarın 2 kilometrelik kısmının inşasının tamamlandığı belirtiliyor.
Konuyla ilgili Filistin makamlarından henüz bir açıklama gelmedi.
Etiketler: mısır gazze sınırı duvarSon Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 22:14
Son Haberler
- 22:54
- 22:18
- 22:11
- 22:04
- 21:54
Sıradaki Haber
BM'den 'İdlib'deki kabus derhal son bulmalı' çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz