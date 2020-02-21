İsrail, abluka altındaki Gazze'nin hayat damarları teker teker kesiyor. Darbeci Sisi yönetimindeki Mısır da Gazze sınırına yeni bir duvar örüyor. Duvarın yapımına başlandı.

Duvar, İsrail kontrolündeki Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan başlayarak denize kadar uzanacak. Yüksekliği 3 metre, uzunluğu 13,5 kilometre olacak.

Yeni duvarın, 2008 yılında Filistinliler tarafından yıkılan duvarın birkaç metre yakınında olduğu, yapımına birkaç hafta önce başlandığı öğrenildi. Duvarın 2 kilometrelik kısmının inşasının tamamlandığı belirtiliyor.

Konuyla ilgili Filistin makamlarından henüz bir açıklama gelmedi.