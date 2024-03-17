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Dünya
AA 17.03.2024 17:20

Mısır Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in, Refah'a kara saldırısı başlatması vahim insani sonuçlar doğurur

Mısır, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyinde, saldırılardan kaçan binlerce insanın sığındığı Refah kentine kara saldırısı başlatmasının "vahim insani sonuçları" olacağını belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in, Refah'a kara saldırısı başlatması vahim insani sonuçlar doğurur
[Fotograf: AA]

Mısır Dışişleri Bakanlığından, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 14 Mart'ta tüm uluslararası baskılara rağmen Refah'a karadan girecekleri yönündeki beyanıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

İsrail'in son 24 saatte 60 kişiyi öldürdüğüne değinilen açıklamada, En-Nablusi ve Kuveyt kavşaklarında insani yardım bekleyenlere yönelik saldırılarda da yüzlerce kişinin öldüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, İsrail'den, Gazze halkına karşı toplu cezalandırmayı, ablukayı, aç bırakmayı ve alt yapıyı tahrip etmeyi bırakması istendi.

Gazze'deki "son güvenli sığınak" Refah'ta askeri bir operasyonun, vahim insani sonuçlar doğuracağına vurgu yapılan açıklamada, "Uluslararası uyarılara rağmen böyle bir adımı atmaya yeltenmek, masum sivillerin hayatlarına karşı kayıtsızlığı göstermektedir ve uluslararası hukuk ile uluslararası insancıl hukukun ihlal edilmesi anlamına gelmektedir." ifadesi kullanıldı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, 14 Mart'ta Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin sığındığı Refah'a kara saldırısı başlatmamaları için üzerlerinde uluslararası baskı olduğunu ancak bunları "püskürteceğini ve Refah'a gireceklerini" belirtmişti.

İsrail yönetimi, uzun zamandır yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a kara saldırısı başlatacağını dile getiriyor.

Uluslararası kamuoyunda ise İsrail'den Filistinlilerin sığındığı Refah'a kara saldırısı düzenlemesinin ağır sonuçları olacağı dile getirilerek bu adımı atmaması çağrıları yapılıyor.

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