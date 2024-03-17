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Dünya
AA 17.03.2024 16:19

Netanyahu: Refah'a birkaç hafta içerisinde saldırı başlayacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ordunun Gazze'nin güneyindeki Refah'a saldırılara birkaç hafta içerisinde başlayacağını duyurdu.

Netanyahu: Refah'a birkaç hafta içerisinde saldırı başlayacak
[Fotograf: AA]

Netanyahu, hükümet toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

7 Ekim'den bu yana askeri ve diplomatik olmak üzere iki cephede savaştıklarını ifade eden Netanyahu, "Ancak uluslararası baskının arttığı da sır değil." dedi.

Uluslararası toplumda, orduya, hükümete ve kendisine "asılsız suçlamalar" yöneltilerek, savaşı hedeflerine ulaşmadan durdurmaya çalışanların olduğuna işaret eden Netanyahu, "Bunu şimdi, savaşın zirvesinde seçimlere gidilmesi çabasıyla yapıyorlar. Bunu yapıyorlar çünkü yapılacak seçimlerin savaşı durduracağını ve ülkeyi en az altı ay felç edeceğini biliyorlar." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, uluslararası baskının İsrail'i savaşın tüm hedeflerini gerçekleştirmekten alıkoyamayacağını savunarak, bu hedeflerin "Hamas'ı ortadan kaldırmak, tüm rehinelerimizi serbest bırakmak ve Gazze'nin bir daha asla İsrail'e tehdit oluşturmamasını sağlamak" olduğunu söyledi.

"Uluslararası toplumdaki dostlarımıza şunu söylüyorum, Holokost'tan bu yana en korkunç Yahudi katliamı 7 Ekim'i bu kadar çabuk mu unuttunuz?" diyen Netanyahu, uluslararası topluma hitaben "İsrail'e baskı yapmak yerine, Hamas ve patronu İran'a baskı yapın" şeklinde konuştu.

Refah'a operasyon birkaç hafta içerisinde başlayacak

Refah'a operasyon düzenleyeceklerini tekrarlayan Netanyahu, "Bu amaçla, sivil halkın savaş alanlarından tahliyesine dair adımların atılması da dahil olmak üzere, Refah'a yönelik operasyonel eylem planlarını onayladık. Bu, askeri harekât öncesindeki önemli bir aşamadır." dedi.

Başbakan Netanyahu, Refah'a operasyonun birkaç hafta içerisinde başlayacağına işaret etti.

İsrail basınında Netanyahu'nun uluslararası topluma hitaben söylediği sözlerin ABD Başkanı Joe Biden'a mesaj olduğu değerlendiriliyor.

Biden, Netanyahu'nun Gazze'deki krizi kötü yönettiğini ve ülkede seçimlere gidilmesi gerektiğini ifade eden Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer'in "iyi bir konuşma yaptığını" ve düşüncelerinin "pek çok Amerikalı tarafından paylaşıldığını" belirtmişti.

Netanyahu'nun Refah'a saldırı onayı, ABD ve Mısır dahil uluslararası toplumun, yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin barındığı Refah'a girilmemesi yönündeki uyarılarına rağmen gelmişti.

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