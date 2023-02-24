Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Ukrayna'da sahadaki ve insani düzeydeki konuların yanı sıra küresel gıda güvenliğindeki gelişmeler ele alındı.

Sisi, diyalog ve diplomatik çözüme öncelik verilmesi gerektiğini vurgularken, müzakereler yoluyla Rusya-Ukrayna krizinin siyasi çözümünü hızlandıracak tüm çabaların destekleneceğini ifade etti.

Başta Afrika olmak üzere dünyanın birçok halkının gıda krizinden büyük sıkıntılar çektiğine değinen ikili, tahıl ihracat anlaşmasının uzatılması için devam eden çabaları ele aldı.

Yıllık buğday ihtiyacının yüzde 80’ini ithal eden Mısır, dünya genelinde en çok buğday ithal eden ülke konumunda bulunuyor.

Tarım Bakanlığı verilerine göre geçen yıl 13,3 milyon ton buğday ithal eden Mısır'ın en büyük tedarikçisi 8,96 milyon ton ile Rusya oldu.

Tahıl Koridoru Anlaşması

Türkiye, iki ülkeyle (Rusya-Ukrayna) diplomatik girişimlerde bulunmasının yanı sıra küresel gıda krizine neden olan tahıl sevkiyatı için de arabuluculuk çalışmalarını sürdürdü.

Bu bağlamda Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin arabuluculuğu sayesinde Tahıl Koridoru Anlaşması 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da imzalandı. Anlaşma, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüttüğü yoğun diplomasi sayesinde 120 günlük sürenin dolmasının ardından 17 Kasım'da yeniden uzatıldı.