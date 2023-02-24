Sao Paulo eyaleti yetkililerinden yapılan açıklamada, 18 Şubat'tan bu yana etkili olan sel felaketlerinde ölü sayısının 50'e yükseldiği bildirildi.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği eyalette, sel ve toprak kaymalarında 1815 kişinin evsiz kaldığı belirtildi.

Rakamlar kesin olmamakla birlikte kayıp olan 30'dan fazla kişi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

İletişim hatlarının zarar görmesi nedeniyle bağlantının güçlükle sağlandığı bölgede, yardım faaliyetleri için merkezi hükümetten bütçe aktarıldığı bilgisi paylaşıldı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, 21 Şubat'ta felaket bölgesini ziyaret etmiş, helikopterle havadan incelemede bulunmuştu.