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Dünya
AA 26.11.2023 18:29

Mısır: Bugün serbest bırakılacak esirlerin listesini teslim aldık

Mısır, Hamas ile İsrail arasında varılan esir takası mutabakatının üçüncü gününde serbest bırakılması planlanan 13 İsrailli ve 39 Filistinli esirin listesini teslim aldıklarını duyurdu.

Mısır: Bugün serbest bırakılacak esirlerin listesini teslim aldık

Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan, kurumun internet sitesinde yayımlanan açıklamasında esir takasının yanı sıra Gazze'ye gönderilen yardım tırları ile Mısır'a getirilen yaralılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına verilen insani aranın üçüncü gününün "sorunsuz bir şekilde" geçtiğini belirten Raşvan, “Taraflar (Hamas-İsrail) arasında bugün yapılması planlanan takas kapsamında serbest bırakılacak 13 İsrailli ve İsrail hapishanelerinde tutulan 39 Filistinliyi kapsayan isim listesini teslim aldık” ifadelerini kullandı.

Yardımlar Gazze'ye gidiyor

Mısır'ın insani yardımların Gazze’ye ulaştırılmasına yönelik çabalarını sürdürdüğünü kaydeden Raşvan, "2'si yakıt ve 2'si doğal gaz tankeri olmak üzere bugün toplamda 120 tırın Gazze’ye giriş yaptığını, Birleşmiş Milletler (BM) ve Filistin Kızılayı ile koordinasyon için Gazze’nin kuzeyine gideceği” bilgisini paylaştı.

Raşvan, Gazze'ye gönderilen toplam insani yardıma ilişkin, “25 Kasım’a kadar 2 bin 675 ton tıbbi malzeme, 9 bin 621 ton gıda, 7 bin 47 ton su, 82 çadır ve bin 992 diğer insani yardım malzemesinin Gazze Şeridi’ne giriş yaptığı” bilgisini verdi.

Ayrıca, 25 Kasım’a kadar Gazze Şeridi’ne 788 ton yakıt gönderildiğini belirten Raşvan, şu anda kadar Gazze’ye giriş yapan insani yardım yüklü toplam tır sayısının 2 bin 56’ye ulaştığını bildirdi.

Raşvan, şu ana kadar tedavi edilmek üzere 353 yaralı Filistinli ile 292 refakatçinin Mısır'a geçtiğini, 8 bin 514 yabancı uyruklu ile 1256 Mısır vatandaşının da Gazze'den tahliye edildiğini aktardı.

İnsani ara 3. gününde

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.

Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlanmıştı.

Şu ana kadar abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 26 İsrailli esir ve İsrail hapishanelerinde tutuklu 78 Filistinli serbest bırakıldı.

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