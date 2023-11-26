İnsani ara 3. gününde: Esirlerin serbest bırakılması için hazırlık yapılıyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Batı Şeria'daki işler direktörü Adam Boulokos, işgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail güçlerinin kontrol etmediği yer kalmadığını ve işgalin, insanların günlük hareketlerini kısıtladığını belirtti.

İzzeddin el-Kassam Tugayları, bir grup İsrailli esiri Gazze'den ülkelerine götürmek üzere Kızılhaça teslim ettiklerini duyurdu.

İsrailli yetkililerin, Hamas'ın bu akşam teslim edilmesi planlanan esirleri gece yarısına kadar serbest bırakmaması halinde Gazze'ye yönelik kara saldırılarına yeniden başlayacağı iddia edildi.

Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Usame Hamdan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta basın toplantısı düzenleyerek, "İsrail şu ana kadar güvenliğin sağlanması, Gazze'nin kuzeyine giriş yapacak yardım tırlarının sayısı, serbest bırakılacak Filistinli esirlerin isimleri ve koşullarıyla ilgili maddelere uymadı. Bu durum, mutabakatı tehlikeye soktu ve biz de sorumluluklarını yerine getirmeleri için ara bulucuları İsrail'in ihlalleri konusunda bilgilendirdik." dedi.

Gazze'deki 3 hastane sağlık sisteminin çökme riskiyle karşı karşıya

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, Cenin'in çeşitli bölgelerine baskın düzenledi.

Haberde, İsrail askerlerinin kentteki Şehit Halil Süleyman Devlet Hastanesi (Cenin Devlet Hastanesi), İbni Sina Hastanesi, Filistin Kızılay Merkezi ile Cenin Mülteci Kampı'nı kuşatma altına aldığı aktarıldı.

Gazze Sağlık Müdürü Munir el-Berş, Gazze'nin kuzeyinde kalan 3 hastanenin de sağlık sisteminin çökme riskiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cenin'e baskın düzenleyen İsrail güçlerinin 2 sivili öldürdüğü, 7 sivili yaraladığı belirtildi.

Açıklamada yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Gazze'ye 187 tır ile insani yardım ulaştı

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde görevli doktor Mutez Harara, İsrail güçlerinin, hastaneye düzenlediği baskın sırasında sağlık personeline saldırdığını, Filistinlilere ait cesetlerin bir kısmını kaçırdığını belirtti.

Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kadura Faris, Gazze'de alıkonulan ve "mevcut durumları hakkında bilgi verilmeyen" Filistinlilerin akıbetinden İsrail'in sorumlu olduğunu belirtti.

Hamas, 13 İsrailli esir ile 7 yabancı uyrukluyu İsrail'e götürülmek üzere Uluslararası Kızılhaç Örgütüne teslim ettiklerini bildirdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara verilen 4 günlük insani aranın ikinci gününde, abluka altındaki Gazze'ye 187 tır ile insani yardım ulaştığı bildirildi.

Hamas ile İsrail arasında varılan mutabakat kapsamında cuma gecesi serbest bırakılan İsrailli esirlerin "tatsız bir durum yaşamadıklarını ve insanca muamele gördüklerini" söyledikleri belirtildi.

İsrailliler Tel Aviv'de gösteri düzenledi

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail ordusunun, ülkenin güneyindeki, Kızıldeniz'e kıyısı bulunan Eilat kentine atılan iki füzeyi imha etmesi sonucu bölgede patlama sesleri duyuldu.

İsrailliler, Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması talebiyle Tel Aviv'de gösteri düzenledi.

İsrail ordusu, Hamas'la varılan esir takası mutabakatına bağlı olduklarını söyledi.

İsrail ile Hamas arasındaki esir takası kapsamında, İsrail hapishanesinde tutulan 39 Filistinli serbest bırakıldı.

İsrail güçleri 20 Filistinliyi daha gözaltına aldı

İsrail'in Batı Şeria'da bir eve insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İsrail hükümeti, abluka altındaki Gazze'den bugün serbest bırakılması beklenen üçüncü grup İsrailli esirlerin isimlerini aldıklarını bildirdi.

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyine göçe zorladığı 1 milyon 750 bin sivilin, insani ara süresince evlerinin bulunduğu kuzey tarafına geçişine yasak getirdi.

İsrail güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 20 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

İsrail askerleri, çatışmalara verilen insani araya rağmen abluka altındaki Gazze'nin kuzeyindeki Kudüs ile Endonezya hastanesi çevresinde bulunan Filistinlileri hedef alarak 7 kişiyi yaraladı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları 7 Ekim de 239 İsrailliyi esir aldı. Hamas ile İsrail arasında varılan mutabakat kapsamında 26 İsrailli kadın ve çocuk, 78 Filistinli kadın ve çocuk esir karşılıklı serbest bırakıldı.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 239 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe girdi. Uzlaşıya göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.