Plastik sadece dünyayı kirletmekle kalmıyor, hastalıkların sınırları ve kıtaları aşmasına da yol açıyor.



Amerika Birleşik Devletleri'nden bilim insanlarının, plastik kirliliğine ilişkin son araştırması, insan sağlığına yönelik yeni bir tehdidi ortaya çıkardı.



California Üniversitesi'ndeki çalışma, küçük plastik parçacıkların okyanus suyu aracılığıyla insanlara nasıl hastalık bulaştırabileceğini gösterdi.



Hastalıklar çocuklar için ölümcül olabiliyor



Mikropları inceleyen bilim insanları, gözle görünmeyen bu canlıların plastikler aracılığıyla yapabildikleri uzun yolculuğu inceledi.



Çalışmaya göre, mikroplastiklere yapışan mikroplar, okyanusa karışıyor, buradan içme suyu ile yiyeceklere ulaşabiliyor ve karada ilk görüldüğü noktadan binlerce kilometre uzakta ortaya çıkabiliyor.



Bu mikropların yol açtığı hastalıkların bazıları çocuklar için ölümcül.

Arıtma yöntemleri iyileştirilmeli



Bilim insanları, okyanusa plastik atık karışmasının önlenmesinin hastalıkların yayılımına karşı bir çözüm olabileceği görüşünde.



Filtreli arıtma yöntemlerinin iyileştirilmesinin faydasına dikkat çekiliyor.