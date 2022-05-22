Haber Giriş: 22 Mayıs 2022 Pazar 12:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'de nefes kesen kurtarma operasyonu
Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde yangın çıkan evde nefesleri kesen kurtarma operasyonu düzenlendi. İki polis bir çocuğu yoğun dumanın arasından kurtardı. O anlar saniye saniye kaydedildi.
Görüntüler ABD'nin Florida eyaletinde kaydedildi. Seffner bölgesinde bir evde yangın çıktı. Evdekiler kendilerini dışarı attı. Ancak 9 yaşında bir çocuk içeride kaldı.
Onu kurtarmak için iki polis müdahale etti. Zamana karşı yarış verildi.
Çocuk pencerenin kenarından yerde yatıyordu. Polisler önce camı kırdı. Ardından yoğun duman ve alevlerin arasından çocuğu pencereden çıkardı.
O anlar polislerin vücut kamerasına saniye saniye yansıdı. Dumandan etkilenen ve vücudunda yanıklar olan çocuk hastaneye kaldırıldı.
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