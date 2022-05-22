Görüntüler ABD'nin Florida eyaletinde kaydedildi. Seffner bölgesinde bir evde yangın çıktı. Evdekiler kendilerini dışarı attı. Ancak 9 yaşında bir çocuk içeride kaldı.

Onu kurtarmak için iki polis müdahale etti. Zamana karşı yarış verildi.

Çocuk pencerenin kenarından yerde yatıyordu. Polisler önce camı kırdı. Ardından yoğun duman ve alevlerin arasından çocuğu pencereden çıkardı.

O anlar polislerin vücut kamerasına saniye saniye yansıdı. Dumandan etkilenen ve vücudunda yanıklar olan çocuk hastaneye kaldırıldı.