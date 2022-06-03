Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, gayri askeri statüdeki İstanköy, İstanbulya ve Keçi Adası'nı ziyaret etti.



Miçotakis, Bodrum'un hemen yanı başındaki İstanköy adasını ziyaret etti. İstanbulya adasına ziyaretinde de incelemelerde bulundu.



Miçotakis'in sonraki adresi ise Keçi Adası oldu.

Sosyal medya hesabından kayalıklara çizilmiş Yunan bayrağı fotoğrafı paylaştı. "Ege'nin mavisi, bayrağın mavisi ile buluşuyor" ifadelerini kullandı.Yunan askerleriyle poz verdi. Bu sırada Yunan hücum botları da ada etrafında devriye gezdi.Görüntüleri paylaşan Yunan medyası, Miçotakis'in polis karakolu, sağlık ocağı ve sahil güvenlik ofisini ziyaret ettiğini yazdı.

Hukuk hiçe sayılıyor



Keçi Adası 1947 Paris Antlaşması'yla Yunanistan'a devredilen adalar listesinde yer almıyor.

Keçi adası, Türkiye'nin 6 millik karasuları içinde, Yunanistan'a 320 kilometre, Marmaris'e 8 kilometre uzaklıkta.



Lozan Antlaşması'na göre Türkiye kara sularında yer alan bu adanın Yunanistan tarafından silahlandırılması yasak.



Ancak Atina yönetimi, diğer adalarda yaptığı gibi, uluslararası hukuku da çiğneyerek Keçi Adası'nı silahlandırıyor.