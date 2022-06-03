Almanya'nın silahlı kuvvetlerinin modernizasyonu için 100 milyar euroluk yeni bir fon oluşturması tartışmaları da beraberinde getirdi.

Eski Genelkurmay Başkanı Harald Kujat, güvenlik ortamındaki büyük değişiklikler nedeniyle ordu için kapsamlı savunma harcamalarına acilen ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Kujat, "Kimse bunu tehdit olarak göremez ve Rusya da bunu bir tehdit olarak görmeyecektir. Hele şu anda ordunun mevcut durumunu dikkate alırsanız" diye konuştu.

Kara kuvvetlerinin hava saldırılarına karşı korunmasının son derece önemli olduğuna işaret eden Kujat, "Bunun için bir ordu hava savunma sistemine ihtiyaç var. Ama geçtiğimiz dönemde bu tamamen kaldırılmıştır. Deniz hava kuvvetleri neredeyse kaldırıldı ve diğer birçok şey de lağvedildi" dedi.

Fon ile ilgili tepki

Sosyal Demokrat Partide siyaset yapan ve eski şansölyeler Willy Brandt ve Helmut Schmidt ile yakın çalışan Albrecht Müller ise savunma harcamalarına 100 milyar euroluk rekor bir fonun ayrılmasını eleştirerek, mevcut hükümetin ciddi bir strateji olmadan hareket ettiğini savundu.

Müller, 100 milyar euroluk özel fonun, Almanya Savunma Bakanlığının 2021 bütçesinin iki katından çok daha fazla bir miktar olduğuna dikkat çekti.

Albrecht Müller ayrıca 100 milyar euroluk silah alımının Rusya ile daha fazla gerilimi tetikleyebileceği ve dünya güçleri arasında başka bir silahlanma yarışına yol açabileceği konusunda uyardı.

Mecliste onaylanması bekleniyor

Almanya silahlı kuvvetlerinin modernizasyonu için 100 milyar euroluk özel fonu bugün Federal Mecliste onaylanması öngörülüyor.

Hükümetin planına göre, fonun büyük bir kısmı Hava Kuvvetlerine gidecek ve ABD yapımı F-35 savaş uçakları, Chinook nakliye helikopterleri ve İsrail Heron insansız hava araçları dahil yeni yatırımlar ve satın almalar için kullanılacak.